Adrienne Lyle en Salvino naar bijna 77% bij rentree

Ruim een half jaar na het laatste gezamenlijke optreden op CHIO Aken reed Adrienne Lyle haar WEG-troef Salvino (Sandro Hit x Donnerhall) de ring binnen op het Global Dressage Festival in Wellington. Het rentree in de CDI4* Grand Prix was met 76,870% goed voor de overwinning. Daarnaast ging de amazone voorbij aan de personal best van Steffen Peters, die eerder deze maand in Wellington 76,869% liet noteren.

Adrienne Lyle reed Salvino drie jaar geleden voor het eerst op het hoogste niveau en samen groeiden in korte tijd door tot één van de beste Amerikaanse combinaties. Voor dit jaar heeft de amazone haar focus op de Olympische Spelen in Tokyo. “Je moet sterk presteren, vooral na het hebben van een pauze. Ik wilde graag dat iedereen er zeker van is dat hij fit is en het goed doet. Hij voelt ook echt goed. We proberen in het grote plaatje te denken en maken altijd de beste keuzes voor Salvino.”

Bron: Dressage News