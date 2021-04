Adrienne Lyle en Salvino favorieten voor Amerikaans Olympisch dressuurteam

In Hagen en Opglabbeek reden de Europese dressuurruiters afgelopen weekend hun eerste belangrijke wedstrijd in aanloop naar de Olympische Spelen, maar op Amerikaanse bodem werd in Tryon de laatste kwalificatiewedstrijd voor Tokio verreden. Daar zette Adrienne Lyle haar zegereeks met Salvino (Sandro Hit x Donnerhall) voort door hem in de Grand Prix Spécial naar 77,936% te sturen. Die overwinning zet haar bovenaan de Amerikaanse shortlist voor Olympische Spelen in Tokio.

Lyle won dit jaar alle proeven die ze met Salvino reed. In februari won ze de CDI4* Grand Prix (76,870%) en de Spécial (80,170%) op het Global Dressage Festival. Begin april won ze in Wellington wederom de Grand Prix (80,065%) en de Spécial (80,830%) en in Tryon won ze opnieuw beide proeven. In de Grand Prix was er een score van 77,913%.

Shortlist

Tryon was voor de Amerikanen de laatste internationale dressuurwedstrijd om zich te kunnen kwalificeren voor de Spelen. Halverwege juni volgt er alleen nog een zogenoemde observatie, waar een stuk of twaalf combinaties voor worden uitgenodigd. Volgens de berekeningen van Dressage News staat Lyle bovenaan de lijst (79,383%), volgt Steffen Peters op plaats twee (76,745) en Sabine Schut-Kery op drie (76,564%). De top vijf wordt compleet gemaakt door Olivia LaGoy Weltz (75,585%) en Nick Wagman (75,330%).

