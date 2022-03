Adrienne Lyle knalt richting top tien wereldranglijst

Adrienne Lyle heeft met haar Olympische troef Salvino (Sandro Hit x Donnerhall) een grote sprong richting de top tien van de FEI Wereldranglijst gemaakt. De amazone stond de vorige maand nog op plaats 63 en neemt nu de elfde plaats in. Patrik Kittel en Touchdown (Quaterback x Sack) zijn van de zeventigste naar de twaalfde plaats gestegen.

Ook een heel eind richting de top van het klassement komt Cathrine Dufour met Vamos Amigos (Vitalis x Hotline). Zij maakte een sprong van plaats 147 naar 25.

De leiding van het klassement is altijd nog in handen van Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB, gevolgd door Charlotte Dujardin en Gio. De top drie wordt compleet gemaakt door Dufour en Bohemian. Beste Nederlander is Edward Gal, die met Glock’s Total US, die van plaats vijf naar zeven zakte. Hans Peter Minderhoud en Glock’s Dream Boy N.O.P. staan op plaats tien.

Complete lijst.

Bron: Horses.nl