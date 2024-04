Adrienne Lyle naar zege met KWPN’er Helix in CDI4* GP Myakka City

Adrienne Lyle was gisterenavond met de twaalfjarige KWPN'er Helix (v. Apache) de beste in de CDI4* Grand Prix in Myakka City. De Amerikaanse amazone scoorde 72,021% met het fokproduct van Token Arts. Het paar werd door twee van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Afgelopen weekend maakte Lyle met Helix hun internationale debuut in de 3* Grand Prix op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington. Daar noteerden ze 71,065%. Lyle kreeg met het oog op de Olympische Spelen Helix in januari tot haar beschikking. Daarvoor werd de vos op het hoogste niveau uitgebracht door de Zweedse Marina Mattsson.