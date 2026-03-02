Adrienne Lyle plaatst zich met My Vitality voor finale Lövsta Future Challenge

Adrienne Lyle heeft tijdens week acht van het Global Dressage Festival in Wellington de kwalificatie van de Lövsta Future Challenge op haar naam geschreven. In de Intermediaire II-proef scoorde zij 71,265% met de door Willeke Bos gefokte negenjarige hengst 71,265% My Vitality (Vivaldi x D-Day). Daarmee verzekerde het duo zich van een startplaats in de finale van week 11, waarin de FEI Young Horse Grand Prix wordt verreden.
de het van maar negens. kwaliteit is aldus aanwezig. in zijn nog voor kwestie Grand van en nog met broer tot verfijnen”, van kracht Nu vieren maakte name onderdelen scores “Hij Vitality, is zien, My groen, alle de maar pirouettes, een de Lyle. Prix volle waardoor groene fouten, opbouwen veel liet Vitalis, varieerden
van in toen beschikking en Wellington scoorden maand nationale al ze debuut maakten deze door hun aangekocht ter 2025 voshengst Elite Humphries gesteld 76,176% De aan Heidi Zen Lyle. Begin II. Equestrian de en in werd Intermédiaire juni in
Nog meer Vivaldi
Lindsay andere Kensington tweede Vivaldi, maart. Kellock-Duckworth naar ook onder en Sir ging zoon 69,206% de een zich de Hij de (mv. elfjarige plaats Canadese van daarmee liep 20 Sinclair). De voor van naar plaatste finale
Uitslag
Lees ook:
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/my-vitality-en-adrienne-lyle-debuteren-met-ruim-76-ik-heb-er-geen-woorden-voor/
Horses.nl/ Persbericht Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.