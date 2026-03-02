Adrienne Lyle plaatst zich met My Vitality voor finale Lövsta Future Challenge

Petra Trommelen
Adrienne Lyle plaatst zich met My Vitality voor finale Lövsta Future Challenge featured image
Adrienne Lyle & My Vitality. Foto ©Centre Line Media
Door Petra Trommelen

Adrienne Lyle heeft tijdens week acht van het Global Dressage Festival in Wellington de kwalificatie van de Lövsta Future Challenge op haar naam geschreven. In de Intermediaire II-proef scoorde zij 71,265% met de door Willeke Bos gefokte negenjarige hengst 71,265% My Vitality (Vivaldi x D-Day). Daarmee verzekerde het duo zich van een startplaats in de finale van week 11, waarin de FEI Young Horse Grand Prix wordt verreden.

