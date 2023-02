Adrienne Lyle trekt Salvino terug voor CDI-W Wellington

Adrienne Lyle heeft Salvino (Sandro Hit x Donnerhall) teruggetrokken voor de wereldbekerwedstrijd op het Global Dressage Festival. De zestienjarige Hannoveraan had een koliekaanval. "Hij doet het nu weer goed, maar zijn gezondheid is altijd onze hoofdprioriteit."

Lyle en Salvino, recent nog uitgeroepen tot amazone en paard van het jaar in de Verenigde Staten, waren topfavorieten voor de overwinning in de WB Grand Prix op woensdag.

Lyle mikt op een startplaats in de FEI Wereldbekerfinale in Omaha (3-8 april) en neemt momenteel de zesde plaats in de Noord-Amerikaanse League in. De amazone heeft nog één wereldbekerwedstrijd op de agenda staan, van 1 tot 5 maart op het Global Dressage Festival. De beste drie Noord-Amerikaanse combinaties krijgen een uitnodiging voor de finale.

