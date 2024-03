Adrienne Lyle wint Grand Prix Spécial met Lars van de Hoenderheide

Endel Ots heeft in de driesterren Grand Prix Spécial in Wellington genoegen moeten nemen met de tweede prijs. Met de Bordeaux-zoon Bohemian zette hij een score van 72,490% neer. Die score werd verbeterd door Adrienne Lyle en Lars van de Hoenderheide (v. Negro). In de viersterren Spécial reed Katherine Bateson-Chandler Haute Couture (v. Connaisseur) naar de overwinning.

“Ik heb Lars nu zo’n tien weken en dit is de eerste keer dat in de Spécial met hem reed. Ik ben zo ontzettend blij met zijn energie, zijn eerlijke karakter en wil om te werken. Het lijkt erop dat hij begint te begrijpen wat ik wil en hij gaat het nu ook echt voor me doen. Dat is, zeker voor zo’n nieuwe relatie, heel speciaal”, vertelt Lyle.

Cadeautje

“Ik was vooral heel blij met de piaffe- en passagetour. Ik durfde de piaffe nu wat meer op de plek te rijden, ik vertrouwde erop dat het goed ging. Zijn galoptour is altijd goed. Hij heeft enorm veel power en de wissels zijn een cadeautje om te mogen rijden.”

Foutjes houden Ots van hogere score

Endel Ots was met Bohemian ook goed onderweg in de proef, maar kreeg twee kleine foutjes. Zo sprong Bohemian aan in het drafappuyement naar rechts en was er een miscommunicatie bij de inzet van de eners tussen de pirouettes.

Viersterren GPS voor Bateson-Chandler

Katherine Bateson-Chandler met Haute Couture. Foto: Susan J. Stickle.com

Katherine Bateson-Chandler en Dinja van Liere’s voormalige topmerrie Haute Couture eindigden met .. aan kop in de viersterren Spécial. “Dit is best een lastige ring voor de paarden, alles om de ring heen is heel dichtbij. Haute Couture is een vrij kijkerig en scherp paard, dus het was al geweldig om hier vier proeven op rij te kunnen rijden. Zo goed als het ging vandaag, hebben we heel wat goede combinaties achter ons gelaten.”

Vertrouwen

“Het gevoel van vandaag was het beste tot dusver, ze was echt bij me. Ik heb alsnog wat dingen verpest, maar dat lag aan mij. Zij heeft het super gedaan. Ik ben er al super blij mee dat haar vertrouwen groeit. Haar passage is heel speciaal, maar daardoor is het wel eens net op het randje. We zijn een work-in-progress, maar dat betekent alleen maar dat er nog meer in zit.” Jill Irving werd met de voorheen voor Vincent van Gasselt gereden Delacroix (v. Dancier) tweede.

Uitslag driesterren GPS.

Uitslag viersterren GPS.

Bron: Horses.nl/GDF