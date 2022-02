Afscheid Weihegold tijdens wereldbekerfinale in Leipzig  

Isabell Werth's topmerrie Weihegold zal op de wereldbekerfinale in Leipzig (6 - 10 april 2022) officieel afscheid van de dressuursport nemen.

Het afscheid van de merrie stond eigenlijk gepland voor het CDI Frankfurt in december 2021, maar door de annulering van Frankfurt is het afscheid verplaatst naar de wereldbekerfinale die plaatsvindt in Leipzig.

Titelverdedigster

Vijfvoudige wereldbekerwinnares Werth heeft zich als titelverdedigster sowieso verzekerd van een plaats in de finale, maar Weihegold is dat nog niet. Het is een FEI-regel dat elk paard dat aan de finale wil deelnemen, aan ten minste twee wereldbekerwedstrijden moet hebben deelgenomen. Weihegold nam deel en won tijdens de CDI-W Lyon in oktober 2021.

Dutch Masters

Door de vele afgelastingen van wereldbekertoernooien hopen ruiters en officials echter op een speciale regeling van de FEI voor dit pandemische seizoen.

“Als de FEI toch vasthoudt aan de twee starts per paard, dan zou ik Weihegold in `s-Hertogenbosch kunnen rijden”, aldus Werth.

Buchwald en Werth

Weihegold brak in 2013 door onder Werths stalamazone Beatrice Buchwald. In januari 2016 nam Isabell Werth de teugels over van Weihegold. Haar sponsor Madeleine Winter-Schulze en de Klaus Rheinberger Stichting tekenden een contract voor de sportrechten. Werth nam de merrie over, wat Buchwald ertoe bracht de stal van Werth te verlaten en onafhankelijk te worden.

Fokmerrie

Eigenaresse Christine Arns-Krogman haalt Weihegold na Leipzig terug en voegt haar thuis toe aan haar merriebestand. Arns-Krogman runt een grote fokkerij en heeft tijdens de sportcarrière van de merrie talrijke embryo’s gespoeld.



Bron: Dressursport Deutschland