Agnete Kirk Thinggaard zet training voort via Skype

De Deense Agnete Kirk Thinggaard heeft haar wedstrijden in Florida hals over kop beëindigd vanwege het coronavirus. Na enkele hectische dagen kwam de amazone maandag aan in Denemarken en wordt ze vandaag herenigd met haar paarden.

Kirk Thinggaard bereidde zich in Florida voor op de Olympische Spelen met Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz), Blue Hors Zatchmo (v. Blue Hors Zack) en Blue Hors Veneziano (v. Vivaldi). De amazone trainde de paarden onder toeziend oog van Lars Petersen.

Geen risico lopen

Kirk Thinggaard: ”Ik volg de ontwikkelingen rondom het coronavirus in Europa en natuurlijk in het bijzonder in Denemarken. Het baarde mij zorgen of ik bij mijn familie in Denemarken zou kunnen komen. Ik wilde niet het risico lopen om vast te komen zitten in de Verenigde Staten als gevolg van gesloten grenzen of het gebrek aan vluchten.”

Proeven geannuleerd

”Na de laatste wedstrijd met Zatchmo heb ik mijn spullen gepakt om naar Denemarken te gaan. Ik heb de rest van mijn proeven in Wellington geannuleerd. Ik heb mijn paarden in Forida bij mijn trainer Lars Petersen moeten achterlaten. Mijn paarden vliegen vrijdag van Miami naar Amsterdam. Ik weet zeker dat alles goed gaat en dat ik straks weer herenigd word met mijn paarden en thuis kan blijven trainen”, aldus de Deense amazone.

Geweldige ervaring

”Het was voor mij een geweldige ervaring om in Wellington te zijn. De tijd in Amerika is goed voor mijn opleiding en ontwikkeling geweest. Ik heb genoten van deze prachtige tijd met mijn trainer. Ik heb kleine details van de oefeningen getraind en ik heb een aantal zeer basale dingen onder de knie gekregen.”

Trainen via Skype

Kirk Thinggaard: ”Ik kijk ernaar uit om weer met de paarden aan de slag te gaan als ze thuis zijn. Ik zet de training met Lars Petersen gewoon voort via Skype. De tijd zal het leren hoe de evenementenkalender eruit gaat zien nu de meeste evenementen in het voorjaar zijn afgelast. Ik ben in ieder geval van plan om mezelf en de paarden in topvorm te houden.”

