Akane Kuroki en Elastico in Japans team WK Herning

Het Japanse dressuurteam voor de Wereldkampioenschappen in Herning is afgelopen maandag bekend gemaakt. In het team van bondscoach Christoph Koschel zijn ook Akane Kuroki en de KWPN-gefokte hengst Elastico (Johnson x Concorde), die voorheen door Saskia van Es werd gereden, opgenomen.

Kuroki kocht Elastico in 2019 met het oog op de Olympische Spelen in Tokio, maar de amazone bracht de hengst vorig jaar slechts één keer aan start in de internationale Grand Prix. Grand Prix U25-ruiter Raphael Netz stuurde Elastico dat jaar naar individueel goud (individuele proef) en zilver (kür) op de Europese kampioenschappen in Hagen. Dit seizoen heeft Kuroki de zwarte hengst zelf weer een aantal keer aan de start gebracht, met onder andere een achtste plaats in de Grand Prix (68,543%) en een vierde plaats in de kür (74,610%) op CDI4* Stadl Paura.

Het volledige Japanse team ziet er als volgt uit:

Akane Kuroki met Elastico

Kazuki Sado met de voorheen door Carl Hester en Charlotte Dujardin gereden Barolo (Breitling W x Hitchkock)

Shingo Hayashi met de voorheen door Simone Pearce gereden Scolari (Sandro Hit x Brentano II)

Kiichi Harada met de Mecklenburg-goedgekeurde hengst Sir Galanto (Stedinger x De Niro)

Bron: Horses.nl/Equitation Japan