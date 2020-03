Akiko Yamazaki koopt KWPN-ruin Hudson M

Al jarenlang sponsort Akiko Yamazaki de Amerikaanse dressuursport. Zo kocht ze eerder de toppaarden Ravel (v. Contango), Legolas (v. Laomedon), Rosamunde (v. Rock Forever) en Suppenkasper (v. Spielberg) voor Steffen Peters. Nu heeft Yamazaki opnieuw geïnvesteerd: ze heeft de achtjarige KWPN-ruin Hudson M (Cadans M x Tuschinski) aangeschaft als toekomstpaard voor Dawn White-O' Connor, de voormalige groom en later stalamazone van Peters.

Hudson M boekte zijn eerste sportieve successen in Spanje. Daar trainde Antonio José Vázquez hem vanaf jong paard richting de Lichte Tour. In 2019 won het duo op de Spaanse kampioenschappen brons bij de zevenjarigen met scores boven de 74%. Daarnaast waren ze dat jaar succesvol op de CDI’s van Sevilla en Granada. Van de vier starts wonnen ze er drie en een keer was er een tweede plaats.

Van Arl naar Yamazaki

Vervolgens kwam Hudson M in handen van handelaar Jochen Arl. Hij heeft het paard nu doorverkocht aan Akiko Yamazaki, die zelf ook op Grand Prix-niveau rijdt.

Bron: Eurodressage/Horses.nl