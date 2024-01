Akiko Yamazaki koopt UB40-zoon Lombard voor Steffen Peters

Er gingen de afgelopen periode meerdere (inter)nationale Grand Prix-paarden naar de Verenigde Staten met het oog op de Olympische Spelen in Parijs. Akiko Yamazaki deed recent ook een investering, ze haalde namelijk de KWPN'er Lombard (UB40 x Krack C) van de in Nederland gevestigde Milèna Aubry naar de VS. Voor de zevenjarige ruin komen de Spelen in Parijs te vroeg, maar Eurodressage meldt dat Yamazaki hem voor Steffen Peters heeft aangekocht met het oog op de Spelen van 2028.