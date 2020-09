Alan Davies: ‘Valegro mist alle aandacht van het publiek’

De 18-jarige Valegro (v. Negro) geniet al vier jaar van zijn pensioen na een carrière met gouden medailles op EK's, WK's en de Olympische Spelen. Hij brengt zijn tijd door in de paddock naast zijn stalgenoot Uthopia (v. Metall). Alan Davies, groom van beide toppaarden vertelt hoe het met hen gaat. ''Ze weten allebei dat ze in mijn ogen nog steeds supersterren zijn. Ik voer ze 's ochtends altijd eerst en dan hinniken ze naar me.''

Davies: ”Valegro houdt me nog steeds de hele dag in de gaten en kijkt wat ik aan het doen ben. Hij kijkt me altijd verlangend aan als de trailer het erf verlaat.”

Aandacht

”Ik denk niet dat hij de druk mist om constant in de schijnwerpers te staan, maar hij mist zeker alle aandacht van het publiek. Hij geniet van de dagen dat we thuis clinics geven en mensen massaal naar zijn stal komen voor een selfie!”

Genieten van buitenritten

”Valegro geniet van de buitenritten die we samen maken. Hij voelt niet dat hij 18 jaar is. Hem verzorgen en een buitenrit maken, zijn mijn favoriete delen van de dag.”

