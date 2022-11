Albrecht Heidemann nieuwe trainer Colombiaans dressuurteam

Albrecht Heidemann is de nieuwe trainer van het Colombiaanse dressuurteam. De in Duitsland geboren Canadese dressuurtrainer treedt daarmee in de voetsporen van Shannon Dueck.

Heidemann was aan het begin van zijn carrière leerling van Conrad Schumacher en werkte daarna voor Josef Neckermann. Hij maakte in 1985 deel uit van het Duitse young riders-team dat goud won op het Europees kampioenschap. In de jaren ’00 werd Heidemann aangewezen als coach van de Candese young riders, een rol die hij voor bijna tien jaar vervulde.

Bron: Eurodressage