Aleksandra Maksakova rijdt voor niets 700 kilometer naar afgelast CDI Deauville

Aleksandra Maksakova heeft voor niets een 700 kilometer lange reis naar Deauville gemaakt. Bij aankomst bleek het CDI, waaraan de voor Palestina rijdende Russin wilde deelnemen, te zijn afgelast. CDI Deauville zou van 11 tot en met 14 juli verreden worden.

”Toen we aankwamen, lieten ze ons onze stallen zien”, aldus Maksova op Instagram. ”Niemand vertelde ons dat de wedstrijd niet doorging. Een paar uur later pas hoorden we van andere ruiters, dat hun nationale federaties een email met het nieuws hadden gekregen. Niemand van de organisatie was aanwezig, niemand nam de telefoon op. De lange reis was voor niets geweest en wij waren niet de enigen die hierdoor werden getroffen.”

Respectloos

”Dit is respectloos tegenover zowel paarden als ruiters en ik hoop dat de organisatie haar verantwoordelijkheid zal nemen en dat de FEI actie onderneemt zodat dit in de toekomst nooit meer voorkomt.”

Bron: Instagram/Horses.nl