Alex van Silfhout: ‘Dit is een prestatie waar we heel tevreden mee kunnen zijn’

De dressuurruiters van TeamNL zijn op het EK Dressuur in Riesenbeck - net als vorig jaar op het WK in Herning - op de vijfde plaats geëindigd in de landenwedstrijd. Een uitstekende prestaties van de amazones van bondscoach Alex van Silfhout, die lang niet met zijn sterkst mogelijke team afreisde naar Duitsland. Groot Brittannië won het goud, voor Duitsland en Denemarken. “Dit is een prestatie waar we heel tevreden mee kunnen zijn”, is de reactie van bondscoach Alex van Silfhout.

In de aanloop naar het EK in Riesenbeck vielen twee zekere combinaties (Van Liere met Hartsuijker en Lynne Maas met Electra) af en moest Van Silfhout zelfs een beroep doen op zijn tweede reserve. “Dan zie je dat we in de breedte heel sterk zijn met de dressuursport in Nederland. We worden vijfde achter vier landen die hier op het EK met hun beste combinaties rijden. We hebben toch zoveel kwaliteit dat ik toch met een sterk team mee kon doen, zien we nu.”

Lastig vooruit kijken richting Parijs

Het EK is een toernooi in een tussenjaar tussen het WK en de Olympische Spelen van Parijs. “We zijn hier met een hele goede groep. Het is lastig vooruit kijken richting Parijs, maar ik weet wel dat we heel veel potentie hebben. Alle vier mijn amazones hebben gereden voor wat ze waard zijn. Ze hebben heel koel en sterk gepresteerd. Ik heb hier een heel fijn gevoel bij.”

Emmelie Scholtens

Op plaats 13 was Emmelie Scholtens met de imponerende hengst Indian Rock (v. Apache) de hoogstgeplaatste van TeamNL in de Grand Prix. “Wat een rotgetal”, lacht Scholtens. “Mijn doel was om net zo te rijden als ik thuis doe en dat heb ik gedaan. Er was geen druk van het team. We hebben ons al gekwalificeerd voor Parijs. Het doel was hier niet om in de medailles te rijden. Dat was niet realistisch. Ik ben er lang uit geweest na mijn blessure in februari. Daardoor missen we nu wat routine. Daarom hadden we de fouten in de galopwissels. Ik had drie fouten en dan toch nog ruim 74 procent. Dus de juryleden zien Indian Rock wel heel graag. Nu op naar de Spécial en misschien naar de kür op zondag.”

Thamar Zweistra

Met haar schimmel Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) reed Thamar Zweistra haar beste Grand Prix van het seizoen en dat leverde een mooi percentage op van 72,562%, waarmee ze een goede bijdrage leverde aan het teamresultaat. “Aan het begin was Ich Weiss wat gespannen. Na het eerste stapgedeelte was hij er weer. Zeker aan het eind ging het heel goed”, lacht de Zeeuwse die met de hengst haar vierde grote kampioenschap op rij rijdt.

Eerste dag

“Devenda Dijkstra debuteert hier en rijdt gelijk een PR. Ze maakt het echt waar en dat is top. Marlies van Baalen was super aan het rijden. Die heeft top gereden en liet helemaal niets liggen”, klonk Van Silfhout al tevreden op de eerste dag van de landenwedstrijd toen TeamNL de vijfde plaats nog deelde met Frankrijk en Spanje. ”Ik ben heel blij met de rijderij van de amazones. Habibi DVB van Marlies van Baalen liep afgelopen winter pas zijn eerste Grand Prix en het belooft nog veel voor de toekomst.”

Marlies van Baalen

Van Baalen eindigde in de Grand Prix op plaats 25. De Nederlandse kampioene van 2023 en haar thuis gefokte Habibi DVB (v. Don Schufro) reden een goede Grand Prix-proef waar wat haperingen kwamen in de galopchangementen om de twee passen. Verder kon de twaalfjarige ruin zijn talenten voor de verruimingen ten toon spreiden en dat deed hij met overgave. Het percentage kwam op 71,584%.

Devenda Dijkstra

Devenda Dijkstra – die op het laatste moment door Alex van Silfhout werd opgeroepen – opende woensdagmiddag bijzonder sterk voor TeamNL met haar elfjarige ruin Hero (v. Johnson). Bij hun debuut op een groot internationaal senioren-kampioenschap reed Devenda een persoonlijk record van 71,211%. Een nagenoeg foutloze proef waarin Hero heel goed bij zijn amazone was, overtuigde met de piaffes en pirouettes. Hulde voor de amazone en Hero, die zich op plaats 30 in de Grand Prix net als haar teamgenoten plaatst voor de Grand Prix Spécial op vrijdag.

Bron: KNHS

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag Grand Prix

Lees hier het liveblog van de landwedstrijd dag 2 (Premium)

Lees hier het liveblog van de landwedstrijd dag 1 (Premium)