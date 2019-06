Alex van Silfhout maakt team Geesteren bekend: ‘Dit is het meest eerlijke’

Alex van Silfhout heeft zijn landenteam voor de Nations Cup in Geesteren, dat verreden wordt van 16 tot en met 23 juni, bekend gemaakt. De bondscoach kiest voor Edward Gal met Glock’s Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack), Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi), Emmelie Scholtens met Apache (v. UB 40) of Desperado (v. Vivaldi) en Anne Meulendijks met MDH Avanti N.O.P. (v. United).

“Ik heb de volgorde van de uitslag het Nederlands kampioenschap aangehouden. Dat is het meest eerlijke”, vertelt Alex van Silfhout over zijn opstelling voor Geesteren.

Dicht bij elkaar

“De top acht à negen zit dicht bij elkaar en bij de meeste combinaties zit er nog rek in. Het kan allemaal nog een beetje beter en dat is heel leuk. We hebben best een sterke groep in de breedte.”

EK-observatie

Het NK Dressuur eind mei in Ermelo gold als eerste observatie voor het Europees kampioenschap in augustus in Rotterdam. Geesteren is de tweede observatie.

