Alex van Silfhout: ‘Nog geen beeld van combinaties voor Tokio’

Op CDI Exloo was Edward Gal met zijn Totilas-zonen Glock's Toto Jr N.O.P. en Glock's Total U.S. oppermachtig in de Grand Prix. De ruiter moest de tweede dag afzeggen nadat hij ’s nachts ziek was geworden. Dat maakte de weg vrij voor Adelinde Cornelissen en Marlies van Baalen die tweede werden in respectievelijk de kür op muziek en de Grand Prix Spécial, eveneens met Totilas-zonen.

Bondscoach Alex van Silfhout regeert opgetogen na twee dagen Exloo: “Ik denk dat we mooie, nieuwe combinaties hebben gezien. De tijd zal leren of we die op tijd klaar hebben voor de Spelen in Tokio, maar in ieder geval voor de komende jaren ziet het er goed uit.”

Nog veel meer in

“Paarden als Governor, Go Legend en de paarden van Edward Gal lopen al mooie proeven, maar er zit nog veel meer in. Na Opglabbeek, veertien dagen geleden, en Exloo heb ik nog geen beeld van combinaties voor Tokio. De observatiewedstrijden moeten nog komen”, vervolgt Van Silfhout.

Korte periode

“Het is een korte periode richting de Spelen waarin nog veel kan veranderen. Maar de resultaten van de afgelopen tijd is een mooie opsteker. Veel combinaties hebben nu voldaan aan de scores waarmee ze op vijfsterren-niveau mogen starten. De druk is er wat dat betreft af. Het zijn jonge paarden die ervaring op moeten doen en tegelijkertijd willen we ze fit houden.”

Bron: KNHS