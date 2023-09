Alex van Silfhout over eerste dag EK Dressuur: ‘Ik ben hier al heel blij mee’

De dressuurruiters van TeamNL staan na deel 1 op dag 1 van de landenwedstrijd van het EK Dressuur in Riesenbeck op de gedeelde vijfde plaats in de tussenstand. Marlies van Baalen, gedeeld achtste, en EK-debutante Devenda Dijkstra (12e) reden goede proeven en staan individueel bij de beste twaalf na dag 1. “Ik ben hier al heel blij mee”, is de eerste reactie van bondscoach Alex van Silfhout.

TeamNL begint het EK dressuur in Riesenbeck met twee amazones bij de beste 12 en een gedeelde vijfde plaats in de landenwedstrijd. “Ik hier al heel blij mee. Devenda Dijkstra debuteert hier en rijdt gelijk een PR. Ze maakt het echt waar en dat is top. Marlies van Baalen was super aan het rijden. Die heeft top gereden en liet helemaal niets liggen. Ik ben heel blij met de rijderij van de amazones. Habibi DVB liep afgelopen winter pas zijn eerste Grand Prix en het belooft nog veel voor de toekomst.”

Marlies van Baalen

Marlies van Baalen was de laatste starter van de dag in de Grand Prix. Met haar imponerende ruin Habibi DVB (v. Don Schufro) reed de amazone een goede proef waar wat haperingen kwamen in de galopchangementen om de twee passen. Verder kon de twaalfjarige ruin zijn talenten voor de verruimingen ten toon spreiden en dat deed hij met overgave. Met een percentage van 71,584% deelt Marlies van Baalen de voorlopige achtste plaats met twee concurrenten. Dankzij het percentage van Van Baalen gaat TeamNL in de tussenstand van de landenwedstrijd naar plaats vijf, die gedeeld wordt met Frankrijk en Spanje.

Devenda Dijkstra

Devenda Dijkstra – die op het laatste moment door Alex van Silfhout werd opgeroepen – opende bijzonder sterk voor TeamNL met haar elfjarige ruin Hero (v. Johnson). Bij hun debuut op een groot internationaal senioren-kampioenschap reed Dijkstra een persoonlijk record van 71,211%. Een nagenoeg foutloze proef waarin Hero heel goed bij zijn amazone was, overtuigde met de piaffes en pirouettes. Hulde voor de amazone en Hero, die na de eerste dag op plaats 12e staan in de tussenstand van de Grand Prix.

Zweistra en Scholtens

Morgenmiddag is het de beurt aan Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss (12.42 uur) en Emmelie Scholtens met Indian Rock (16.42 uur, laatste starter van de Grand Prix) voor TeamNL. Dan is ook het landenklassement bekend.

Bron: KNHS

Voorlopige uitslag Grand Prix

Voorlopige stand landenwedstrijd

Lees hier het verslag van de eerste dag van de Grand Prix (Premium):