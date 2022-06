Alex van Silfhout over Nations Cup-winst Rotterdam: ‘Dit is natuurlijk super’

TeamNL heeft een dubbelslag geslagen op het CHIO Rotterdam. Na de fantastische winst van het springteam op vrijdag, wist het dressuurteam onder leiding van Alex van Silfhout vandaag eveneens de Nederlandse eer hoog te houden. Dinja van Liere won de Grand Prix Spécial op niet mis te verstane wijze en Emmelie Scholtens en Thamar Zweistra bestegen het ereschavot in de kür.

Ondanks het ontbreken van enkele toppers waaronder Hans Peter Minderhoud en zijn Dream Boy N.O.P., die vanwege blessure verstek moesten laten gaan, kon TeamNL het thuispubliek voor de tweede dag trakteren op winst in de Nations Cup. Een mooie opsteker in aanloop naar het WK in Herning, waarvoor CHIO Rotterdam eveneens als derde observatiewedstrijd gold. Alex van Silfhout kan niet anders dan tevreden zijn met de winst van zijn equipe: “Dit is natuurlijk super! Het voornaamste dat ik deze dagen geleerd heb is dat al deze meiden er staan op het moment dat ze het moeten doen. En dat is heel belangrijk.”

Dinja van Liere iedereen de baas

Dinja van Liere liet er donderdag al geen twijfel over bestaan: zij was de te kloppen amazone in het Kralingse Bos. Haar Hèrmes (v. Easy Game, in eigendom van Joop van Uytert te Heerewaarden) brak op donderdag zijn persoonlijk record in de Grand Prix en won die klasse met overmacht. In de Grand Prix Spécial maakte het duo hun favorietenrol waar: wederom een persoonlijk record met 77,957% én een triomfantelijke zege.

Twee PR’s heel gaaf

“De Grand Prix van donderdag ging iets beter dan vandaag, toen was hij iets relaxter en geconcentreerder. Maar ik ben opnieuw heel blij. Om twee persoonlijk records te rijden op één wedstrijd is heel gaaf. Het publiek was ook heel enthousiast en waardeerde echt wat de ruiters lieten zien. Ik heb het dus erg naar mijn zin gehad. Het is sowieso een fantastische show om te rijden, eigenlijk wel de mooiste van Nederland,” looft Dinja van Liere.

Eastpoint kan echt wel beter

Lynne Maas en Eastpoint (v. Westpoint, in eigendom van Lynne Maas en Jan P.J. Maas) moesten wat foutjes incasseren in diezelfde proef en eindigden uiteindelijk op de tiende plaats met 67,808%. Maas toonde zich gemotiveerd om dit te verbeteren: “Ik was niet heel erg blij met mijn proef om eerlijk te zijn, maar gelukkig deden de andere meiden het top. Het kan echt wel beter met Eastpoint, maar die foutjes hier en daar zijn te kostbaar dus het moet constanter. Het was wel heel mooi om hier te mogen rijden en om deel uit te maken van het team.”

Ich Weiss gaf alles

Na Van Liere en Maas, was de beurt aan Emmelie Scholtens en Thamar Zweistra. De twee amazones zadelden hun nog maar negenjarige paarden voor de kür op muziek. Thamar Zweistra kende met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil, in eigendom van Stal Hexagon in Schore) een ritmische kür die werd beloond met 78,085%, een persoonlijk record en uiteindelijk goed voor de derde plek. “Ik was echt veel blijer met mijn test vandaag, mijn eerste test ging niet zo heel goed. Vandaag was Ich Weiss veel makkelijker, hij gaf echt alles”, antwoordt Zweistra enthousiast.

Indian Rock voelde fantastisch

Emmelie Scholtens mocht als laatste de ring binnenkomen met haar KWPN-hengst Indian Rock (v. Apache, eigenaar Ad Valk te Gorinchem). Het was voor de bruine krachtpatser nog maar zijn tweede kür op muziek en zelfs de eerste op vijf-sterren-niveau. Dat was er echter niet van af te zien en de twee scoorden 78,590%. Daarmee hoefde ze alleen hun geroutineerde concurrent uit Zweden, Patrik Kittel, voor te laten gaan. Het zorgde voor een glimlach op het gezicht van Emmelie Scholtens. “Het voelde fantastisch in zo’n geweldige ambiance en met het vele publiek. Indian Rock was helemaal niet gespannen. Hij kan er goed mee omgaan en vond het wel leuk volgens mij, hij was in ieder geval veel meer relaxed dan donderdag.”

Uitslag Grand Prix Special

Uitslag van de Grand Prix kür op muziek

Uitslag landenwedstrijd

Bron: KNHS