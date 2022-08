Alex van Silfhout: ‘We zijn in de breedte aan het groeien’

Bondscoach Alex van Silfhout kijkt met een goed gevoel terug op het WK in Herning en blikt met veel vertrouwen vooruit op de toekomst van de Nederlandse dressuursport. “Ik ga met een goed gevoel naar huis. We hebben een mooie week gehad. We waren hier met een heel jong team, dat is om te beginnen al heel spannend."

“Iedereen heeft het hoofd koel kunnen houden en naar behoren kunnen presteren. Met de prestaties van Dinja van Liere en Hermès als kers op de taart. In de kür van Emmelie Scholtens was het jammer dat voor Indian Rock, normaal onverstoorbaar, de atmosfeer een maatje te groot was. Toch is dit een goede oefening voor zo’n jong paard. In Parijs kunnen we erop rekenen dat de atmosfeer vergelijkbaar is.”

Koffiedik kijken

We zagen in Herning een nieuwe generatie topruiters, wat overigens niet wil zeggen dat ze onervaren zijn. Emmelie Scholtens en Dinja van Liere reden al eerder kampioenschappen, Thamar Zweistra heeft (inter)nationaal misschien wel de meeste ringervaring van alle Nederlandse ruiters en ook Marieke van der Putten heeft al de nodige meters in de benen. “We zijn in de breedte mooi aan het groeien”, aldus Van Silfhout. “Welke nieuwe combinaties er de komende tijd nog meer stappen naar voren maken, is koffiedik kijken, maar op de wedstrijden zie ik genoeg potentie voorbij komen.”

Gal en Minderhoud

In Herning waren ook Hans Peter Minderhoud en Edward Gal betrokken bij het Nederlandse team. Gal heeft een sabbatical, Minderhoud staat langs de kant vanwege een blessure bij zijn toppaard. Wat was hun bijdrage aan het team? “Het is prijzenswaardig dat ze zo begaan zijn met de sport. Ze hoeven zelf niet te rijden, maar waren er wel voor de anderen. Edward was in Herning om Emmelie te trainen. Dat zegt iets over de teamspirit: ze gunnen het elkaar allemaal. Wat zij aan potentiële paarden voor Parijs hebben? Zowel Glock’s Toto Jr. als Glock’s Total US hebben onbegrensde mogelijkheden. Als Edward de gang weer heeft, kan hij zomaar een drijvende kracht zijn. Van Hans Peter hoop ik dat hij er volgend jaar weer is; met Dream Boy of met een jong paard.”

Even door

En dan tot slot: is het leuk om de Nederlandse bondscoach te zijn? “Nu wel”, grijnst Van Silfhout .“Vorig jaar was een pittig jaar rondom Tokio, corona en alles wat er nog meer bij kwam kijken. Dit jaar loopt alles naar behoren. Vanaf Rotterdam en Aken werd mijn gevoel steeds beter. De wil om vooruit te komen is er en er wordt door de ruiters heel hard gewerkt. Ik wil nog wel even door.”

Bron: KNHS