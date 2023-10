Alexander Yde Helgstrands Belantis verkocht naar Zweden

Andreas Helgstrand heeft Belantis I (Benetton Dream FRH x Expo'se), het paard waarmee zijn zoon Alexander Yde Helgstrand dit jaar nog teamgoud en individueel zilver won op de Europese kampioenschappen voor young riders, verkocht. De voorheen in Duitsland goedgekeurde, maar inmiddels geruinde Belantis is verkocht aan de Zweedse Sofia Ek, ook de amazone van de KWPN-goedgekeurde hengst Eye Catcher (Vivaldi x Partout).

Belantis was DSP kampioenshengst en won met Beatrice Buchwald op zesjarige leeftijd zilver op het WK Jonge Dressuurpaarden. Daarna leidde Isabell Werth hem op tot Grand Prix-niveau en daarna nam William Matthew hem over. Aan het begin van 2022 onderging hij opnieuw een ruiterwissel en kwam hij onder het zadel bij Alexander Yde Helgstrand.

Teamgoud en individueel zilver

Na meerdere succesvolle starts bij de young riders volgde er deze zomer teamgoud en individueel zilver in de Kür op het EK in Pilisjászfalu. Ook reed Helgstrand gedurende zijn verblijf in Wellington afgelopen winterseizoen een aantal internationale Lichte Tour-wedstrijden met Belantis. Dat resulteerde in een aantal overwinningen en een paar tweede plaatsen.

