Alexandre Ayache: ‘Jarville heeft Grand Prix potentie’

De KWPN-goedgekeurde hengst Jarville maakte dit weekend zijn internationale debuut onder Alexandre Ayache. De zwarte hengst won met zijn nieuwe ruiter de rubrieken voor vijfjarige paarden op CDI Nice.

Jarville (v. Ferdeaux) kreeg van de Franse federatie zijn geboortenaam Jumeaux SV terug. De Grand Prix-ruiter Alexandre Ayache zit sinds november in het zadel van de hengst, afgelopen weekend maakten ze hun wedstrijddebuut. De combinatie schreef zowel de inleidende als de finaleproef op hun naam.

Kwestie van tijd

“Voor onze eerste wedstrijd was ik heel tevreden, maar dit paard kan nog zo veel beter”, roemt Alexandre Ayache de hengst. “Ons doel was om te kijken hoe hij zich gedraagt op wedstrijd en hoe hij aanvoelt in de ring. Het is slechts een kwestie van tijd met hem. Hij is nog jong dus we willen hem alle tijd geven en rustig opleiden. Dan gaat het zeker een Grand Prix-paard worden.”

Grand Prix

“Jarville heeft alles in zich en zijn talent voelt heel natuurlijk aan. Ik heb veel ervaring met heel veel verschillende paarden, maar het gevoel dat hij me geeft heb ik nog met geen enkel ander paard gehad. Als je hem rijdt dan voel je direct dat het een paard met potentie voor de Grand Prix is. Hij is heel lief, mooi en heeft drie hele goede gangen. Ik heb een foto en video gezien van een veulen van hem en ook dat zag er heel goed uit. We hebben wat diepvriessperma van hem, maar dat ligt bij Stal van de Sande. Peter regelt dat voor ons.”

Bron: Horses.nl/KWPN