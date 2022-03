Alice Tarjan heeft abonnement op eerste prijzen

Alice Tarjan blijft goede zaken doen op het Global Dressage Festival in Wellington. Afgelopen zaterdag won ze de CDI4* Grand Prix en gisteren voegde ze daar de overwinning in de Summit Farm Future Challenge aan toe. Met Summersby II (Sezuan x Sandro Hit) won ze met 71,617% de Prix St. Georges voor jonge dressuurpaarden.

De door Nicole Wanning gefokte Summersby II werd in 2018 winnares van de Devon Breed Show. Het jaar daarop werd de merrie, toen al in eigendom van Tarjan, op Nederlandse bodem gereden door Annabel Rootveld. De amazone stuurde de merrie toen naar de overwinning in de Gelderland Cup. Inmiddels is de nu zevenjarige merrie aangekomen op Lichte Tour-niveau. In Wellington was ze de enige in de Summit Farm Future Challenge die de 70%-grens doorbrak.

Tarjan blijft winnen

Vorig weekend won Alice Tarjan de Lövsta Future Challenge, een Inter II-rubriek voor acht- tot tienjarige dressuurpaarden, met de KWPN-merrie Jane (Desperado x Metall). Afgelopen jaar won de amazone de finale met Serenade MF (Sir Donnerhall I x Don Principe) en werd toen tweede met de KWPN-NA goedgekeurde hengst Harvest (Connaisseur x Ulft).

Bron: Horses.nl