Alice Tarjan met tweede paard geselecteerd voor finale Lövsta Future Challenge

Afgelopen weekend stuurde Alice Tarjan de merrie Serenade MF (Sir Donnerhall I x Don Principe) op het Global Dressage Festival in Wellington naar de zege in de Lövsta Future Challenge Developing Grand Prix. Daarmee kreeg de amazone haar tweede paard geselecteerd voor de finale, die plaatsvindt op het Palm Beach International Equestrian Centre.

Tarjan en de achtjarige Amerikaans Hannoveraans-gefokte merrie behaalden 74,191% in de Intermédiaire II. Drie weken geleden reed de amazone haar andere paard, de KWPN-hengst Harvest (Connaisseur x Ulft), naar de zege in de de selectie drie weken geleden. Tarjan won de finale van de Lövsta Future Challenge, die dit jaar werd gehouden in de openingsweek van de Global-serie met Donatella M (Fürstenball x Jazz Time).

Bron: Dressage News