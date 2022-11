Alice Tarjan pakt tweede WB-kür op rij

Alice Tarjan heeft afgelopen weekend de tweede wereldbekerwedstrijd op rij gewonnen. Met Serenade MF (Sir Donnerhall I x Don Principe) won de Amerikaanse de kür in Tryon met 75%. Een kleine maand geleden won de combinatie de WB-kür in Devon.

De Amerikaanse amazone bracht de AHS-merrie in maart dit jaar voor het eerst op internationaal Grand Prix-niveau aan de start. In juni hielp ze het Amerikaans team naar de tweede plaats op de CDIO5* Nations Cup-wedstrijd in Rotterdam en werd aangewezen als reserve voor de Wereldkampioenschappen in Herning.

Mendoza tweede

Tarjan kreeg in Tryon de meeste concurrentie van Julio Mendoza Loor en de KWPN-ruin Jewel’s Goldstrike (Bretton Woods x Scandic). Mendoza won op vrijdag de Grand Prix, maar zijn score van 74,185% in de kür was niet genoeg voor de overwinning. De ruiter uit Equador deed afgelopen zomer een stap terug naar de Lichte Tour om zijn thuisland te kunnen vertegenwoordigen op de Bolivarian Games. Hij won daar alle drie de proeven en hielp Equador aan teamgoud.

