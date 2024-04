Alice Tarjan’s Jane onder het zadel van Marcus Orlob naar winst in TerraNova CDI3* GPS

Afgelopen januari nam Marcus Orlob, de trainer van Alice Tarjan, de teugels over van haar tienjarige KWPN-merrie Jane. De nieuwe combinatie maakte vorige week hun Grand Prix-debuut in Wellington en wisten gisteren op CDI Myakka City al gelijk de overwinning te pakken in de 3* Grand Prix Special met een persoonlijk record van 71,894%. Op vrijdag reed hij de Desperado-dochter ook al naar de tweede plaats in de Grand Prix.

Toen was de score 70,043%, slechts 0,001% achter Jennifer Williams en de KWPN’er Joppe K (v. Rousseau). Op zondag waren de rollen omgedraaid, toen eindigde Williams als tweede achter Orlob. In een persbericht van TerraNova vertelt de ruiter: “Acht weken geleden besloot Alice het paard aan mij te geven, omdat ze een beetje te sterk voor haar was. Ze zei: ‘kijk, beproef je geluk en kijk wat je in de ring kunt doen’. En hier zijn we dan. Het is allemaal heel nieuw voor mij en haar en ik ben nog steeds Jane haar ‘knoppen’ aan het leren.”

Kampioen Zuid-Holland

De Desperado-dochter, gefokt door H.J. van Oort, werd als driejarige op de Centrale Keuring van Zuid-Holland gekroond tot Kampioen. Met tweemaal 90 punten op de stamboekkeuring maakte ze haar favorietenrol op het CK helemaal waar. “Deze extra gemodelleerde merrie heeft een zeer goede voorhand en stapt met goede ruimte, souplesse en lichaamsgebruik. Dat beeld zien we ook in draf, waarbij ze iedere keer weer opvalt met haar prachtige silhouet, zelfhouding, souplesse en voorbeengebruik”, waren toen de woorden van Marian Dorresteijn.

Alice Tarjan

Als driejarige kwam de merrie in het bezit van Tarjan, die haar vervolgens opleidde tot Grand Prix-niveau. Het duo won in 2022 zilver op U.S. Developing Grand Prix Horse Championships in Lamplight. Na haar overwinning in de Intermediaire A in Wellington afgelopen januari gaf ze de teugels uit handen aan Orlob.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ ThePlaidHorse