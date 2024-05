Alisa Glinka geschorst wegens doping in Riyad

De Moldavische dressuuramazone Alisa Glinka is geschorst wegens een positieve dopingtest naar aanleiding van haar deelname aan de Wereldbekerfinale in Riyad. De amazone testte positief op een middel dat valt in de categorie diuretica en maskeringsmiddelen. Hiermee verliest Glinka, als Moldavische hoogst scorende ruiter, mogelijk de kans om in Parijs te rijden als haar schorsing niet wordt opgeheven.

In Riyad scoorde Glinka met tienjarige Ampère-zoon Abercrombie 62,873% in de Grand Prix en kwam daarmee niet in aanmerking voor de kür. In de FEI-database is de amazone sinds 22 mei geschorst.

Deelname Olympische Spelen in gedrang

Moldavië behaalde een individuele plek voor de Olympische Spelen van Parijs, waarvoor Glinka tot nu toe de enigste gekwalificeerde amazone is. De enige andere Moldavische internationale Grand Prix-ruiter ter wereld is Tatiana Antonenco, maar die heeft nog niet voldaan aan de 67% kwalificatie-eis. Mocht Moldavië geen kandidaat kunnen opstellen, dan vervalt hun plek aan Hongarije.

Bron: Eurodressage/ Horses.nl