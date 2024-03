Alive and Kicking: Van VSN-finalist naar Grand Prix-winnares

Charlotte Dujardin debuteerde in Lier met de tienjarige Westfaalse merrie Alive and Kicking (All at Once x Fürst Piccolo) internationaal in de Grand Prix. En daar was er met 75,043% in de Grand Prix en 75,192% in de Spécial twee keer de winst. Als driejarige viel de merrie al op in Nederland: ze liep in de top van de VWF Prinsenstad Dressuur en werd achtste in de VSN-finale. Alle betrokkenen loven vooral de go en de inzet van de zwarte merrie.

Als driejarige kwam de zwarte merrie naar Nederland en daar kwam ze op stal bij Lennart Bos, waar destijds Kim Noorddijk als stalamazone werkte. Haar eerste wedstrijd was de VWF Prinsenstad Dressuur. “Grappig detail daarbij is dat Alive and Kicking daar tegen Jovian liep, net zoals nu bij haar internationale Grand Prix-debuut in Lier. Jovian won destijds, Alive and Kicking werd achtste. Nu in de Grand Prix is voor mij in ieder geval wel duidelijk welk paard het beste Grand Prix-paard geworden is.”

