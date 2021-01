Ambassadeurs WK- Herning zijn bekend

De organisatie van de wereldkampioenschappen dressuur, springen, paradressuur en voltige, die in 2022 in het Deense Herning gehouden worden, heeft bekend gemaakt wie de ambassadeurs zijn van het evenement.

Voor de dressuur zijn dat Dorothee Schneider, die onder andere in het Duitse team zat dat in 2012 Olympisch zilver won en in 2016 Olympisch goud, Cathrine Dufour, de nummer 1 van Denemarken en Patrik Kittel, die al jarenlang een vaste waarde is van het Zweedse dressuurteam.

Springen

Voor het springen heeft Roger Yves-Bost de titel van ambassadeur gekregen. De Franse ruiter won in 2013 de Europese titel in Herning en hij wordt bijgestaan door Andreas Schou, die al negen keer de Deense titel won, waaronder ook een paar keer in zijn tijd bij de jeugd.

Voltige

De voltigeurs worden vertegenwoordigd door Sheena Bendixen, nummer vijf op de wereldranglijst van voltigeurs en winnares van de freestyle op de Wereldruiterspelen 2018 in Tryon.

Paradressuur

Voor de paradressuur is Stinna Tange Kaastrup benoemd als ambassadeur. De para-amazone, die werd geboren zonder benen, won twee Olympische bronzen medailles in Rio en goud op de Wereldruiterspelen in Tryon. In 2022 mikt ze op haar vierde wereldkampioenschap.

