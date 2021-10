Amber de Groot pakt tweede plaats bij Young Riders in Le Mans

Amber de Groot was vanmorgen met de NRPS-hengst Homemade (v. Hexagon's Louisville) succesvol bij de Young Riders in Le Mans. De combinatie bemachtigde in de teamproef de tweede plaats met 65,441%. De hoogste score van 68,735% kreeg ze van het jurylid bij H. Eind september zette het duo ook een goede prestatie neer door in de individuele proef en de kür op muziek derde te worden.