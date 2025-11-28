Amber Hage en Mercurius ACM winnen PSG in Kronenberg

Petra Trommelen
Amber Hage en Mercurius ACM winnen PSG in Kronenberg featured image
Amber Hage met Mercurius ACM. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Amber Hage heeft met haar zelfopgeleide Mercurius ACM (v. Dream Boy) de winst behaald in de PSG van Kronenberg. Het duo scoorde 70,736% en bleef daarmee net voor op Aleksandra Maksakova, die met So Secret (v. Secret) 70,441% noteerde. Marieke van der Putten eindigde als derde met de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst About You Rs2 (v Ac-DC).

