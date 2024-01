Amerika haalt nog meer PK’s voor Parijs: Lars van de Hoenderheide en Helix naar Adrienne Lyle

Kapitaalkrachtige dressuurliefhebbers uit de Verenigde Staten hebben voor de Olympische deadline (15 januari 2024) een kwartet aan paarden over de plas gehaald met het oog op de Olympische Spelen in Parijs. De laatste transfers: Charlotte Fry's Lars van de Hoenderheide (v. Negro) en Helix (v. Apache) van Marina Mattsson zijn aangekocht voor Adrienne Lyle. Dat meldt Eurodressage.

Eerder vertrokken de Grand Prix-paarden Fleau de Baian (v. Jazz) van Adelinde Cornelissen en Bohemian (v. Bordeaux) van Cathrine Dufour ook al naar de Verenigde Staten.

Zilver in Tokio

Het Amerikaanse dressuurteam won op de vorige Olympische Spelen in Tokio teamzilver en de Amerikanen, die in het afgelopen jaar niet zo opvallend onderweg waren in de dressuurring, lijken er (wat paardenmateriaal betreft) alles aan te willen doen om weer in de buurt van het podium te komen in Parijs.

Vier Grand Prix-paarden in paar weken de plas over

De afgelopen weken vertrokken vier Grand Prix-paarden naar Amerika. Adelinde Cornelissens Fleau de Baian gaat naar Christian Simonson, Bohemian, die onder Cathrine Dufour in Tokio vierde werd in de kür, naar Endel Ots en nu heeft Adrienne Lyle, die met Salvino bijdroeg aan teamzilver in Tokio, er twee Grand Prix-paarden bij.

De ruin Lars van de Hoenderheide scoorde onder Charlotte Fry in 2023 drie keer over de 75% in de Grand Prix en Helix onder Marina Mattsson over de 71% in de Grand Prix.

