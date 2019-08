Amerika maakt dressuurselectieprocedure voor Tokyo bekend

De Amerikaanse federatie heeft maandag de selectieprocedure voor de discipline dressuur bekend gemaakt voor de Olympische Spelen in Tokyo. De kwalificatieperiode start op maandag 9 september.

Drie combinaties van paard en ruiter vormen het dressuurteam dat Amerika vertegenwoordigd in Tokyo.

Kwalificatieproeven

Combinaties zijn verplicht om in de eerste kwalificatieperiode aan drie Grand Prix Specials deel te nemen in combinatie met de Grand Prix en één kür op muziek. Vier wedstrijden zijn er nodig om aan de selectiecriteria te voldoen. De CDIO Nations Cup bij het Global Dressage Festival in Wellingon telt ook mee als kwalificatie. Als een combinatie aan deze wedstrijd deelneemt, zijn er nog drie kwalificatiewedstrijden nodig om kans te maken op een ticket naar Tokyo.

Ranking

De ranking bij de eerste kwalificatieperiode wordt uitsluitend gebaseerd op de Grand Prix Special. Hier is voor gekozen, omdat de teammedailles worden verdeeld aan de hand van de scores van de Grand Prix Special.

Short list

De short list wordt na 26 april opgesteld. De ruiters hebben ook nog de mogelijkheid om zich te selecteren op de observatiewedstrijden in Europa. Op 16 juni 2020 moet het definitieve Amerikaanse team bekend zijn dat naar Tokyo gaat.

Top 10

De huidige top 10 Grand Prix-combinaties met de gemiddelde scores:

– Laura Graves met Verdades (v. Florett As) 80.126%

– Kasey Perry-Glass met Goerklintgaards Dublet (v. Diamond Hit) 77.718%

– Adrienne Lyle met Salvino (v. Sandro Hit) 75.963%

– Steffen Peters met Suppenkasper (v. Spielberg) 75.622%

– Adrienne Lyle met Harmony’s Duval (v. Rousseau) 74.073%

– Shelly Francis met Danilo (v. De Niro) 72.610%

– Charlotte Jorst met Kastel’s Nintendo (v. Negro) 71.570%

– Katherine Bateson-Chandler met Alcazar (v. Contango) 71.361%

– Nick Wagman met Don John (v. Johnson) 70.307%

– Ashley Holzer met Havanna (v. Hochadel) 69.739%

Bron: Horses.nl/Dressage-News