Amerikaanse bond USEF heeft geen regels om Cesar Parra aan te pakken

De Amerikaanse bond USEF heeft ruim een week na het openbaar worden van de beelden nog steeds geen officieel statement heeft gepubliceerd over de vreselijke mishandelingen van paarden door Cesar Parra. De bond heeft reglementair op dit moment geen instrumenten om mishandeling buiten concoursterreinen aan te pakken. De top van de bond wil deze zomer twee reglementswijzigingen doorvoeren die het per december 2024 mogelijk moeten maken om mishandeling buiten het concoursterrein te kunnen sanctioneren, dat meldt The Chronicle of the Horse. Eerder werd zo'n reglementswijziging weggestemd.

De top van het USEF-bestuur en het dagelijks bestuur van de bond kwam vorige week bijeen in Wellington. De bond heeft nog geen persbericht gepubliceerd over de uitkomst van die bijeenkomst, maar de website Chronicle of the Horse heeft een bericht geplaatst over de uitkomsten van de meeting. Snelle actie hoeft niet verwacht te worden.

Machteloos

Op dit moment zegt de USEF machteloos om Parra te bestraffen, aangezien het vermeende misbruik bij hem thuis plaatsvond.

“De bestaande regels van USEF staan het alleen toe om ruiters te straffen voor misbruik dat plaatsvindt in combinatie met een wedstrijd – hetzij op showterrein of wanneer een paard wordt gepresenteerd voor competitie met bewijs van recent misbruik – of als reactie op actie die is ondernomen door ‘bepaalde andere entiteiten zoals de autoriteiten of een rechtbank”, meldt USEF-woordvoerster Vicki Lowell in een e-mail aan de Chronicle of the Horse.

Reglementswijziging

De USEF heeft nu een voorgestelde reglementswijziging vrijgegeven die de definitie van misbruik uitgebreid beschrijft en de USEF toestaat om misbruik buiten een wedstrijd om te kunnen bestraffen. Op wedstrijdterrein kan misbruik gemeld worden aan een official, bij misbruik op privéterrein kan er een melding bij de federatie gedaan worden. In de voorgestelde regelwijzing staat ook beschreven dat een official of wedstrijdmanagement sneller actie (lees: waarschuwing, diskwalificatie) kan ondernemen, wanneer er misbruik plaatsvindt op een concours.

Geen haast

Terwijl urgentie enorm geboden lijkt, maakt de USEF geen haast. De voorgestelde regelwijzigingen staan op de agenda van de halfjaarlijkse vergadering op 17-18 juni voordat er actie kan worden ondernomen. Als de reglementswijziging wordt aangenomen, zal deze pas per december 2024 van kracht zijn. Daarbij kunnen de nieuwe regels niet met terugwerkende kracht van toepassing worden verklaard.

Eerder afgewezen

Afgelopen december werden precies deze regels al besproken op de jaarvergadering van de verschillende USEF-dochterverenigingen. De reglementswijziging werd toen met 8 tegen 3 stemmen weggestemd door de eventing-dochtervereniging van de USEF, de USDF (dressuur) stemde voor en de Hunter en Jumper-vereniging na een flinke discussie ook voor.

Het voorstel om de USEF meer jurisdictie te geven over misbruik of wreedheid gepleegd door leden buiten competities zorgde voor veel discussie en bleek controversieel. De machthebbers binnen USEF dachten dat het voorstel te ver ging en dat het moeilijk tot onmogelijk zou zijn om te controleren wat er in individuele stallen gebeurt. Sommigen vreesden represailles voor het melden van misbruik in privé-omgevingen. Uiteindelijk werd de regel, die tot doel heeft de mogelijkheid van de USEF om wreedheid of misbruik van paarden door haar leden te bestraffen te versterken, dus niet aangenomen.

Geen officiële verklaring

De FEI heeft echter een strengere regel in het spel, die leden kan bestraffen voor misbruik ’tijdens een evenement of op een ander moment’. Omdat USEF FEI-schorsingen respecteert, werd de FEI-schorsing van Parra overgenomen. De USEF en de FEI hebben weliswaar verklaringen gepubliceerd over de beelden, maar die zijn niet te vinden in de lijst met persberichten van de bonden. De verklaringen werden alleen verstuurd aan media die navraag deden. Tot op heden is er geen officiële verklaring op de USEF-website geplaatst, noch op de FEI-site.

