Amerikaanse dressuurruiters in topvorm op eerste observatiedag Olympische Spelen

In Wellington gingen woensdag de veertien combinaties van de Amerikaanse shortlist de strijd met elkaar aan op de eerste observatiedag voor de Olympische Spelen. Adrienne Lyle maakte een verpletterende indruk met Salvino (Sandro Hit x Donnerhall) en zette met 82,413% een nieuw personal best neer. Sabine Schut-Kery scoorde bijna 79% en voor Steffen Peters was er ruim 77%. Daarmee lijkt Amerika een kanshebber voor een teammedaille op de Spelen in Tokio.

Sabine Schut-Kery stuurde Sanceo (San Remo x Ramiro’s Son II) naar 78,978%, voor Steffen Peters en Suppenkasper (Spielberg x Krack C) was er een score van 77,696%. De Grand Prix werd beoordeeld door een vijfkoppig juryleden bestaande uit internationale FEI5*-juryleden.

Emotioneel

“Ik ben hier ontzettend blij mee. Salvino maakt me heel emotioneel en ik heb er gen woorden voor. Elke keer is het nog beter dan de vorige keer”, vertelt een trotse Adrienne Lyle. “Hoe meer druk we hebben, hoe meer hij z’n best doet. Hij is sterk, bevestigd en zelfverzekerd in zijn werk.”

Geloof

Voor Schut-Kery en Sanceo was er met bijna 79% ook een indrukwekkende score. “Sanceo is een hengst en als hij de eerste dag op een nieuwe locatie is, kan hij best gespannen zijn. Ik had me dit keer voorgenomen om precies te doen was ik thuis ook doe, en dat wierp z’n vruchten af. Ik moet op mezelf vertrouwen, ik kan altijd nog dat beetje extra in de ring toevoegen.” Ze vervolgt: “Dit is natuurlijk een observatie, dus ik wilde een personal best neerzetten. Er is eens tegen me gezegd dat er een 80%-score in zit en ik geloof in Sanceo, dus dat was zeker iets waar ik voor ging.”

Genieten

Steffen Peters moest na een jaar met alleen maar overwinningen, genoegen nemen met de derde plaats. “Met de jaren komt wijsheid en ik ga er steeds meer van genieten. Voorheen ervoer ik altijd druk om voor het team goede prestaties neerzetten, en natuurlijk doe ik nog steeds m’n uiterste best, maar de druk is anders. Zelfs vanavond genoot ik meer dan van de vorige Olympische observaties, want Suppenkasper is nu betrouwbaarder dan Legolas toen was.”

Bekijk hier de video van de winnende proef.

Bron: Dressage News