Amerikaanse dressuurruiters via CDI Myakka City op zoek naar plekje op shortlist

Deze week neemt een groot aantal Amerikaanse longlist-kandidaten het tegen elkaar op in de hoop een plekje te bemachtigen op de shortlist voor de Olympische Spelen in Parijs. Op het internationale driesterren concours in Myakka City komen onder andere Adrienne Lyle, Endel Ots en Sarah Tubman aan de start.

Het Amerikaanse selectietraject voor Parijs gaat via een Europese tour. Alleen de shortlist combinaties gaan mee naar het Europese vasteland. Om te bepalen wie de shortlist halen, wordt er met een ranglijst gewerkt. Met een aantal combinaties die vergelijkbare scores gereden hebben, is het dringen aan de top en in de hoop een plekje op de lijst te stijgen, is Myakka City de laatste halte voor veel Amerikanen.

Deelname

Adrienne Lyle neemt zowel Helix (v. Apache) als Lars van de Hoenderheide (v. Negro) mee. Endel Ots rijdt Zen Elite’s Bohemian (v. Bordeaux), Kasey Perry-Glass rijdt Heartbeat W.P. (v. Charmeur), Katherine Bateson Chandler start Haute Couture (v. Connaisseur) en Sarah Tubman rijdt First Apple (v. Vivaldi).

Geen Peters en Buffini

In Myakka City zijn Steffen Peters met Suppenkasper (v. Spielberg) en Anna Buffini met Fiontini (v. Fassbinder) afwezig. Peters voert de ranglijst aan en Buffini heeft al aan de kwalificatie-eisen voldaan.

Complete deelnemerslijst.

Bron: Horses.nl/Dressage News