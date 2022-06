Amerikaanse dressuurteams Rotterdam en Aken opgesteld

De Amerikaanse dressuurteams voor de CDIO5* Nations Cup-wedstrijden in Rotterdam (23-26 juni) en Aken (28 juni - 3 juli) zijn bekend gemaakt. De Europese tour is voor Amerika een belangrijke observatie in aanloop naar WK Herning. Opvallend is dat Nations Cup-debutante Katie Duerrhammer deel uitmaakt van beide teams, in Rotterdam met de op Grand Prix-niveau nog onervaren Paxton (v. Dante Weltino) en in Aken met Quartett (v. Quaterback).