Amerikaanse fans nemen afscheid van Verdades

De 18-jarige Verdades (v. Florett As) verschijnt op de komende Wereldbekerfinale in Las Vegas twee keer in de ring om afscheid te nemen van zijn vele fans. De legendarische KWPN’er, die lange tijd de enige was die de toppaarden van Isabell Werth kon bedreigen, neemt op zaterdag 18 april officieel afscheid van de sport. Op vrijdag 17 april is de ruin ook te bewonderen in een dressuurshow.