Amerikaanse Grand Prix-ruiter Ben Ebeling wil Duits staatsburgerschap

De Amerikaanse Grand Prix-ruiter Ben Ebeling hoopt op Duits staatsburgerschap. De 21-jarige leerling van Christoph Koschel hoopt zich op die manier beter te ontwikkelen, met als doel een plekje in het Amerikaanse team voor de Wereldkampioenschappen van 2022 te bemachtigen. "Het is het beste van beide werelden, de professionals in Wellington aan het werk zien en dan hier in Europa komen."

Ben Ebeling is de zoon van de Grand Prix-ruiter Jan Ebeling, die de Verenigde Staten in 2012 op de Spelen in Londen vertegenwoordigde. “Mijn vader is in Duitsland geboren, dus ik ben half Duits. Ik breng veel tijd in Duitsland door. Er woont nog wat familie, maar ik heb hier ook veel vrienden uit de tijd van de Europese young rider-tours”, vertelt de ruiter.

Beste van beide werelden

Ebeling traint bij Christoph Koschel en neemt binnenkort deel aan de FEI Nations Cup in Aken. Maar hij hoopt zich ook te kwalificeren voor het Amerikaanse team voor het WK in Herning. Daarvoor wil hij meer tijd in Duitsland doorbrengen. “In Amerika kan ik Steffen (Peters) en Sabine (Schut-Kery) hun paarden zien trainen. Het is heel gaaf om te zien hoe ze hun filosofieën en verschillende gevoelens in de training gebruiken. In Duitsland kan ik zien hoe Monica Theodorescu Jessica von Bredow-Werndl traint en zien hoe ze problemen bij het nummer één-paard van de wereld oplossen. Dat is het beste van beide werelden. Professionals in Wellington aan het werk zien en vervolgens de topruiters in Duitsland. Niet om verschillen te zien, maar om mijn wereld te verbreden.”

Sleutel van het succes

“Ik denk dat deel uitmaken van de Duitse cultuur een groot deel is van hun succes. Ze starten hier vroeg met pony’s en hebben de beste trainers. Natuurlijk hebben we ook geweldige trainers in Amerika, maar ik denk dat het in Duitsland en Europa in het algemeen meer wordt benadrukt.”

Op het hoogste niveau

Na de Aken vertrekt Ebeling weer naar Californië, waar hij deelneemt aan het Global Dressage Festival. “In de toekomst wil ik op het hoogste niveau rijden dat ik kan. Als ik dan vervolgens in het team terechtkom, zou dat geweldig zijn. Ik houd van de paarden en trainen. Ik weet niet precies wat de toekomst voor me in petto heeft, maar ongeacht anderen misschien denken dat ik nog te jong ben, weet ik dat ik er klaar voor ben en dit kan. Ik weet het!”

Bron: Dressage News