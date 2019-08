Amerikaanse kampioenstitel aanstormende Grand Prix-paarden voor Nick Wagman

In het zadel van Ferano (Scandic x Parcival) won Nick Wagman het Amerikaans kampioenschap voor aanstormende Grand Prix-paarden. De pas negenjarige KWPN-er liep in de Grand Prix naar een score van 67,353%, maar deed daar in het tweede onderdeel met 71,833% een schepje bovenop. "Dit heeft echt mijn verwachtingen overtroffen", liet de ruiter enthousiast aan Eurodressage weten.

Van te voren had de ruiter geen hoge verwachtingen en was al blij gekwalificeerd te zijn voor het kampioenschap. “Ik denk dat we aan het einde van dit jaar onze eerste Grand Prix doen op een kleine wedstrijd om te kijken waar we staan”, aldus de voormalig ruiter van KWPN-hengst Krack C.

Lichte Tour-talenten

Het kampioenschap voor aanstormende Lichte Tour-paarden werd gewonnen door Kathy Priest en Damon’s Fantasy (Damon Hill x Florencio I). Het duo kwam uit op gemiddeld 72,598%. “Ik heb haar vanaf dat ze vier was, dus ik keek er erg naar uit om dit met haar te doen. Ik wil een Grand Prix-paard en voel dat ze daar de kwaliteit voor heeft”, aldus Priest aan Eurodressage.

