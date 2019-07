Anabel Balkenhols Dablino is niet meer

Het voormalige toppaard van Anabel Balkenhol Dablino FRH is overleden. De Duitse amazone maakte afgelopen oktober bekend dat de vosruin na een succesvolle carrière van zijn pensioen mocht genieten, maar dat heeft niet lang geduurd. Dablino is afgelopen februari overleden, zo meldde Eurodressage. Waaraan de negentienjarige De Niro-zoon is overleden is niet bekend gemaakt.

Dablino heeft een lange carrière achter de rug met de Olympische Spelen in Londen, het WK in Kentucky en Duitse kampioenschappen. Balkenhol haalde met de zoon van De Niro teambrons in Kentucky en op de nationale kampioenschappen werden drie medailles gewonnen, alle drie in de Special.

Vijfde op WK jonge paarden

De carrière van de 1,76m grote vos begon onder Holga Finken. Op het wereldkampioenschap voor jonge paarden werd het paar vijfde bij de vijfjarigen. Daarna kwam Dablino bij Balkenhol op stal. Samen met haar vader Klaus begon Anabel aan de opleiding. In 2009 kwam het eerste grote succes toen het paar de Louisdor-Preis won.

Special zijn specialiteit

Daarna volgden internationale overwinningen in Aken, Hamburg, Frankfurt, Dortmund, Stuttgart en Donaueschingen. Op de Duitse kampioenschappen won het paar zilver in 2010 en brons in 2011 en 2013, alle keren in de Grand Prix Special. Zijn laatste internationale wedstrijd liep hij in 2017 in Rotterdam waar het paar met het Duitse team derde werd in de Nations Cup.

Angsthaas

Ondanks al zijn ervaring op alle grote wedstrijden over de hele wereld school in dat hele grote lijf een heel klein hartje. “Dablino is gewoon angstig”, vertelde Balkenhol vorig jaar oktober. Hij toonde dominant en imposant, maar de belangrijkste taak van Balkenhol was altijd om het vertrouwen van de vos te winnen. “Het was altijd duidelijk: met druk bereikte ik op Dablino niets”, aldus Anabel. Lang stilstaan zoals bij prijsuitreikingen was niet voor de ruin. Dat was ook de reden dat de familie Balkenhol geen grote afscheidsceremonie wilde organiseren.

Bron: Eurodressage/Horses.nl/FN