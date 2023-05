Andreas Helgstrand 1 en 2 op eigen concours: 76,044% met Jovian en 73,869% met Wendy

Voor Andreas Helgstrand is zijn eigen concours Aalborg Dressage Event goed begonnen. Hij reed de negenjarige Jovian (v. Apache) op diens eerste outdoorconcours in 2023 naar 76,044% in de Grand Prix en pakte daarmee de winst. Met de eveneens 9-jarige Queenparks Wendy (v. Sezuan), die twee weken geleden ook in Hagen liep, was er 73,869% (goed voor plaats 2).

De door familie Ten Bosch gefokte Jovian maakte vorig jaar onder Helgstrand in Aalborg zijn internationale debuut in de Grand Prix. Toen scoorde hij direct 77,13%, een score die hij overigens daarna internationaal nooit heeft kunnen evenaren. Ook niet vandaag in Aalborg. Nu was er 76,044% (scores tussen de 74,891 en 77,935%) op de eerste wedstrijd van dit seizoen.

Queenparks Wendy

Het was de bedoeling dat Jovian zijn eerste wedstrijd twee weken geleden in Hagen zou lopen, maar daar gooide een hoefzweer roet in het eten. Jovians stalgenote Queenparks Wendy liep wel in Hagen en nu opnieuw in Aalborg. De zwarte merrie kwam nu op 73,869% in de Grand Prix.

Olympische Spelen

Helgstrand gaf vorig jaar (bij het debuut van beide paarden in de Grand Prix) in De Paardenkrant aan dat hij zich wil richten op de Olympische Spelen in Parijs. Met beide paarden lijkt hij daar goede kaarten voor te hebben: Jovian heeft internationaal alleen nog maar boven de 74% gescoord in de Grand Prix en Queenparks Wendy loopt ook nu al stabiel naar scores rond de 74%.

Daniel Bachmann Andersen

Daniel Bachmann Andersen blijft ook maar komen met nieuwe paarden. In Vayron (v. Vitalis), die twee weken geleden in Hagen liep, lijkt hij een nieuw kampioenschapspaard te hebben gevonden en op CDI Aalborg maakte hij zijn internationale debuut met Shirley (v. Sezuan). De negenjarige merrie liep bij haar eerste start direct naar bijna 70% (69,326%).

Bachmann Andersen won ook de Lichte Tour in Aalborg. Dat deed hij met Sissy Max-Theurers Zac Efron MT (v. Blue Hors Zack) met 72,5%.

Bron: Horses.nl