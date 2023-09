Andreas Helgstrand gediskwalificeerd op Deens Kampioenschap en bronzen medaille afgenomen

De tuchtcommissie van de Deense paardensportbond heeft Andreas Helgstrand deze week alsnog gediskwalificeerd op het Deense seniorenkampioenschap 2023. Helgstrand won daar in juni met Jovian (v. Apache) brons en die medaille moet hij inleveren (plus het prijzengeld) en daarnaast moet de Deense handelaar een boete van 5.000 Deense kroon betalen. De reden: het ongeoorloofd toedienen van medicijnen (duphalyte en traumeel) op het kampioenschap.

Op het Deens kampioenschap Helgstrands eigen concours in Uggerhalne werd Jovian op zaterdagavond 3 juni behandeld wegens (milde) koliek. In zijn box op het concours kreeg hij middels een sonde twee medicijnen toegediend (die niet op de dopinglijst van de FEI staan): duphalyte (500ml) en traumeel (20ml). Binnen een uur at Jovian weer en de rest van de dag gedroeg hij zich normaal. De volgende dag liep Jovian de kürfinale, waarbij Helgstrand beweert dat hij op dat moment nog niets wist van de koliek en de behandeling.

Niet op de hoogte gesteld

Na de behandeling stuurde Helgstrands dierenarts om 22.04 uur een e-mail naar Mette Uldahl, de veterinaire consulent van de Deense bond. Die zag die e-mail pas op zondagavond, toen Helgstrand al brons had gewonnen. Op maandag 5 juni kreeg Uldahl een aanvullende mail met meer informatie over de toegediende doses.

Klacht

Op dinsdag 6 juni diende Uldahl een klacht in over deze gang van zaken. Helgstrand brak verschillende regels in het Deense reglement, te weten;

Een paard heeft op een wedstrijd medicijnen toegediend gekregen, zonder de vereiste beoordeling en toestemming van de veterinair consulent

Er is medicatie geweest met medicijnen die niet zouden zijn goedgekeurd voor de aangegeven indicatie (milde koliek). Dit is dus off-label gebruik onder de directe persoonlijke verantwoordelijkheid van de betreffende dierenarts.

Eén van de gegeven medicijnen (Traumeel) is primair gericht op de behandeling van pijn en ontstekingsaandoeningen in het bewegingsapparaat.

Er is vloeistof (medicijnen) via een sonde toegediend, die het paard dus niet vrijwillig binnenkrijgt.

Paarden mogen niet deelnemen aan hippische evenementen onder invloed van pijnverlichtende, prestatieverhogende, stimulerende of kalmerende middelen.

Paarden mogen in geen enkele vorm vloeistof toegediend krijgen, anders dan wat ze zelf vrijwillig consumeren. Indien er op een concours in Denemarken medicatie nodig is voor paarden, dient hiervoor voorafgaand aan de behandeling toestemming te worden verkregen van de veterinaire consulent van Deense bond, tenzij er sprake is van een ernstige of levensbedreigende situatie voor het paard.

Verweer

Helgstrand, die dus beweert op zondag niets te hebben geweten van koliek en behandeling van zijn paard, voerde in zijn verweer het volgende aan:

De twee preparaten staan ​​niet op de dopinglijst van de FEI

Dat 500 ml Duphalyte geen vloeibare behandeling is voor een paard met een schofthoogte van 180 cm en een geschat gewicht van 600-700 kg, aangezien de FEI een vloeibare behandeling definieert als een behandeling met een minimum van 10 liter.

Dat de toediening van de twee medicijnen via een sonde geen overtreding is van punt 23 van het Algemeen Reglement van de Deense Bond.

Dat de Deense Bond de regels van de FEI volgt

Dat twee officials het paard in de stalgang zijn gepasseerd terwijl de dierenarts naar het paard keek.

Inbreuk op de regels

De tuchtcommissie van de Deense bond volgt Helgstrand niet in dat verweer en diskwalificeert de ruiter, neemt hem zijn medaille af en legt hem een boete (5.000 DDK) op: “Het Deense kampioenschap voor senioren is Deens evenement dat wordt gehouden onder auspicien van de Deense bond en op Deense bodem. Het zijn daarom de regels van de Deense bond die moeten worden nageleefd en niet die van de FEI. Het is in strijd met de regels van de Deense bond dat het paard in de box werd behandeld voor milde koliek zonder voorafgaande toestemming van de veterinaire consulent. Het feit dat twee officials langs de box liepen terwijl de dierenarts het paard behandelde, kan niet als acceptatie worden afgedaan. Uiteindelijk is het volgens de reglementen altijd de verantwoordelijkheid van de ruiter om zich aan de reglementen te houden.“

Vier keer aanbevolen dosis Traumeel

Bovendien schrijft de tuchtcommissie: “De tuchtcommissie het opvallend dat er een dosis van het medicijn Traumeel is gebruikt die vier keer groter is dan de aanbevolen dosis.”

Lees het oordeel van de tuchtcommissie hier

Bron: Horses.nl/DRF