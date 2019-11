Andreas Helgstrand verkoopt drie jonge paarden

Drie jonge paarden hebben de stallen van Andreas Helgstrand verlaten. De 7-jarige westfaalse hengst Bonderman (v. Belarus) is verkocht aan de Deense amazone Signe Kirk Kristiansen. Kristiansen is de schoonzus van de Deense teamruiter Agnete Kirk Thinggaard. De 6-jarige Portugese hengst Dionysos de Massa (v. Special Agent Amour) komt onder het zadel van de Duitse amazone Sarah Runge. De Amerikaanse Lauren Asher is de nieuwe eigenaar van de 5-jarige hengst Milione (v. Millennium).

De door Walter Droege gefokte Bonderman, kwalificeerde zich dit jaar voor het WK jonge dressuurpaarden in Ermelo. In de finale behaalde de hengst een 7e plaats met een totale score van 80.843%. Voor de stap ontving Bonderman een 8,5, de jury beoordeelde de draf met een 9,2 en de galop met een 8,8. In Ermelo werd de hengst gereden door de Deense amazone Betina Jaeger.

Vliegen

Dionysos de Massa was al succesvol in 2017. Onder de Franse teamruiter Arnaud Serre won de hengst een bronzen teammedaille op de Franse jonge paarden kampioenschappen. Zijn nieuwe amazone is lovend over de hengst. Ruge: ”Ik houd al veel van hem en hij heeft zo’n mooi hart. Als ik op hem rijd geeft hij het gevoel dat ik kan vliegen.”

Impulsaankoop

Runge had de hengst Milione eerst in eigendom, maar verkocht het dier aan de Amerikaanse Lauren Asher. Runge: ”Ik reed Milione slechts één keer bij Andreas Helgstrand. Daarna heb ik de hengst als een impulsaankoop gekocht. Het is een fantastisch paard maar we pasten niet echt bij elkaar. Ik ben blij dat hij zijn perfecte ruiter in Lauren heeft gevonden.”

Bron: Horses.nl/Eurodressage