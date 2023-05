Andreas Helgstrand wint ook kür CDI Aalborg

Andreas Helgstrand had zich geen beter resultaat kunnen wensen op zijn eigen concours Aalborg Dressage Event. Donderdag in de Grand Prix werd hij eerste met Jovian (v. Apache) en tweede met Queenparks Wendy (v. Sezuan), vrijdag kwam daar met Jovian een overwinning in de Spécial bij en vanmorgen reed hij Wendy in de kür met een dik persoonlijk record naar de eerste plaats.