Na het EK in Crozet, waar Andrew Gould werd uitgebeld vanwege onregelmatigheid bij Indigro (v. Negro), keerde het duo tijdens CDI Kronenberg voor het eerst terug in de ring. Die rentree pakte direct goed uit. Gould en Indigro wonnen de Grand Prix en voegden daar vanmiddag ook de overwinning in de Grand Prix Special aan toe. De vijfkoppige jury was unaniem in haar oordeel en plaatste het duo met 71,681% bovenaan.
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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