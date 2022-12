Andrina Suter wint finale Nürnberger Burg-Pokal

In de inloopproef afgelopen donderdag van de Nürnberger Burg-Pokal in Frankfurt ging de strijd vooral tussen Dorothee Schneider met Dante's Hit OLD (v. Dante Weltino OLD) en Andrina Suter met Briatore NRW (v. Belissimo NRW). Zij deelden de eerste plaats met 75,146%. Vandaag in de finale bleek Suter een klasse apart. De amazone won met Briatore en werd daarnaast tweede met Del Curto (v. Dimaggio).