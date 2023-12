Anique Frans neemt revanche: tweede bij Aken Youngstars

In de landenproef voor junioren op Aken Dressage Youngstars bleven Anique Frans en Jack Sparrow (v. Everdale) onder hun kunnen. Daarin werd het duo zestiende met 65,656%. Vandaag in de individuele proef nam de Nederlands kampioene revanche: in deze proef reed ze Jack Sparrow naar 70,588% en de tweede plaats.

“Ik ben zo blij met de ontspanning die we vandaag hadden. Gisteren had Jack teveel spanning in de ring waardoor er fouten ontstonden, maar vandaag was hij ontspannen en kon ik een fijne proef rijden met nog een paar kleine dingen”, aldus Anique Frans.

De overwinning in de individuele proef was voor Isla Sully. De Britse amazone stuurde haar Lusitano Vagabond de Massa (v. Rieto) naar 71,226%. De Deense Johanne Kofod Jensen en Frida Gold (v. Fidertanz) werden derde met 70,294%.

Uitslag

Bron: Horses.nl