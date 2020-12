Anke Simon: ‘Ik wil niet meer afhankelijk zijn van deze baan’

Anke Simon uit Renningen, professioneel dressuuramazone stopt met haar baan. Ze kijkt met verbittering terug. Volgens Simon was er sprake van 'jaloezie, intriges en haat' onder sommige paardeneigenaren, maar ook onder collega ruiters.

Simon trainde recentelijk haar trainingspaarden op de Feenhügel-showstallen in Ostelsheim im Gäu. In 2018 werd ze Zuid-Duits profkampioen in Marbach, dat was haar meest succesvolle jaar.

Brood verdienen

“Ik wil niet langer afhankelijk zijn van deze baan en daarmee mijn brood verdienen”, zegt Simon. Ze gaat verder als makelaar en blijft rijden voor de hobby. “Paarden blijven mijn passie.”

